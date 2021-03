Benzema ouvre la porte Ã  une prolongation au Real Madrid

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema est devenu indispensable et porte l'attaque des Merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Le Français est devenu le véritable leader du jeu offensif du Real Madrid et le meilleur buteur du club chaque saison depuis le départ du Portugais. Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match retour de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, Karim Benzema a évoqué son avenir à la Maison Blanchr et a clairement ouvert la porte à une prolongation de contrat.

"Mon plan c’est de travailler jour après jour à Madrid. Je profite de chaque entraînement de chaque match. C’est vrai que j’ai un contrat jusqu’en 2022 mais comme je le dis toujours, ma porte est ouverte si le président veut me prolonger. J’ai la chance de jouer dans le meilleur club du monde. Je prends soin de moi tous les jours pour rester au niveau du Real. Je suis ici et j’attends [le club]. Je vais continuer comme ça, j'aime le football au plus haut niveau. J'aime faire partie de cette équipe", a expliqué l'ancien lyonnais.

"Mon poste idéal ? Ça dépend du match, du moment. Je regarde toujours comment joue l'adversaire, si je dois aller à l'intérieur ou à l'extérieur... Ça dépend aussi de ma condition physique, mais maintenant je vais bien et je peux suivre le ballon. Et j'ai la vision et la technique pour jouer où je veux", a ajouté l'attaquant du Real Madrid.

Karim Benzema se méfie de l'Atalanta : "C'est une équipe qui joue bien, disciplinée comme toutes les équipes italiennes. Nous allons jouer avec notre idée, en jouant vite pour déplacer leur bloc. Nous allons entrer sur le terrain pour gagner et pour montrer que nous voulons avancer dans la compétition. Je ne sais pas s'il y a des favoris. Nous regardons le football et les grandes équipes perdent contre les petites équipes. Le football a beaucoup changé et toutes les équipes peuvent aller au bout. Nous sommes bons et nous sommes en vie. Je ne suis pas d'accord pour dire que le football espagnol est inférieur. Pour moi tout le monde est au même niveau.

Le Français a été interrogé sur un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid : "J'ai fait beaucoup de choses ici avec Cristiano. Je ne sais pas comment Cristiano est à la Juve. Il s'est toujours bien comporté avec moi. Je ne sais pas s'il va revenir à Madrid, je ne suis ni l'entraîneur ni le président."

Karim Benzema a également été invité à réagir aux propos de Sergio Ramos sur Erling Haaland : "Je ne vais pas parler des joueurs qui ne sont pas là. Chaque mois, nous parlons de personnes qui ne sont pas ici, de joueurs qui marquent beaucoup de buts..... Il marque beaucoup de buts pour son équipe. Si un jour il a l'occasion de venir, et qu'il vient, et bien tant mieux..."