Ceballos n'a pas parlé à Zidane depuis son arrivée à Arsenal

Dani Ceballos n'a pas parlé à Zinedine Zidane depuis qu'il a quitté le Real Madrid pour rejoindre Arsenal en prêt au début de la saison, mais malgré cela, l'Espagnol dit qu'il espère qu'il jouera à nouveau sous les couleurs de la Casa Blanca, alors que sa relation avec le technicien français est, en grande partie, ce qui l'a poussé à quitter la capitale espagnole. Valence et le FC Séville ont été annoncés comme des points de chute potentiels pour Ceballos, mais pour l'instant, il est un joueur d'Arsenal, et il insiste sur le fait que les Gunners sont son unique objectif.

"Je n'ai pas parlé à Zidane depuis mon départ", a déclaré Ceballos à 'Movistar'. "Il doit être difficile d'avoir un vestiaire avec autant de joueurs. Je ne pense pas que Zidane parle aux joueurs prêtés." Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il jouerait à nouveau pour le Real Madrid, il a répondu : "J'espère. J'ai maintenant un contrat avec Arsenal. Pour le moment à Madrid, il est difficile de jouer avec les joueurs qui sont là. Maintenant, je me concentre sur le fait d'être important dans un club."

Dani Ceballos a fait irruption sur la scène de la Premier League avec deux passes décisives lors de sa deuxième apparition pour Arsenal mais, avec 24 apparitions à son actif, il compte toujours un seul but et deux passes décisives pour son club. Une longue mise à pied en raison d'une blessure à la fin de l'année 2019 n'a pas aidé, mais il est maintenant en forme et s'entraîne avec ses coéquipiers au centre d'entraînement d'Arsenal à London Colney après la décision du club de reprendre l'entraînement après le confinement.

"Le club nous a mis à l'entraînement et je vais au camp d'entraînement individuellement", a-t-il ajouté. "C'est la seule chose pour laquelle je quitte la maison. Je me suis réveillé un matin et j'ai vu que Mikel Arteta avait testé positif. L'équipe était en quarantaine. Il y avait des joueurs qui présentaient des symptômes, mais nous allons tous bien. Ils ne nous ont pas testés. Je fais du mieux que je peux. Il est difficile d'être loin de sa famille. Ici en Angleterre, vous pouvez marcher dans la rue avec facilité et sortir pour faire de l'exercice une fois par jour", a déclaré l'Espagnol.

Dani Ceballos a certainement fait hausser des sourcils du côté de Madrid récemment lorsqu'il a nommé la légende du FC Barcelone Pep Guardiola comme "peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire", mais il insiste sur le fait qu'il apprend aussi de l'ancien protégé de Guardiola, Arteta : "C'est ce que je pense parce que je m'identifie à sa façon de jouer, bien qu'à Arsenal en trois mois, j'ai beaucoup appris avec Mikel Arteta". Il ne fait aucun doute que Dani Ceballos ne porte pas Zinedine Zidane dans son coeur.