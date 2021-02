Le Real Madrid reprend la deuxième place de Liga

Après un match nul de l'Atlético Madrid contre le Celta lundi soir, le Real Madrid avait une belle occasion de réduire l'écart malgré la large avance de son voisin madrilène au classement.

À l'occasion de son match en retard de la 1ère journée de Liga, l'équipe décimée de Zinedine Zidane s'est imposée sur la pelouse du stade Alfredo di Stéfano face à Getafe, grâce à des buts de Karim Benzema et Ferland Mendy.

Encore une soirée très frenchie pour le Real Madrid, quelques jours après le doublé salvateur de Raphaël Varane contre Huesca. Face aux nombreux blessés, Zidane a dû faire des choix, titularisant à la fois Marcelo et Mendy, ainsi que le jeune Marvin Park.

Après une première période un peu terne et avec très peu d'occasions (une transversale de Benzema, et une jolie frappe de Modric repoussée par David Soria), les deux équipes ont un peu plus tenté en début de seconde période.

À l'heure de jeu, c'est finalement Karim Benzema qui trouve enfin la faille et qui ouvre le score pour les Madrilènes. Servi par Vinicius Junior, l'attaquant français envoie le cuir dans les cages de Soria d'un bon coup de tête (60e, 1-0).

Puis, six minutes plus tard, c'est au tour de Ferland Mendy d'y aller de son but. Servi par un Marcelo en forme depuis son couloir gauche, le défenseur français se jette devant les défenseurs de Getafe au premier poteau pour envoyer le ballon dans les filets (66e, 2-0).

Le Real Madrid reprend la deuxième place du classement (46 pts), avec trois points d'avance sur le Barça (43 pts, 1 match en retard). Les Merengue dorment à cinq points du leader, l'Atlético Madrid (51 pts, 2 matchs en retard).