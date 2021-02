Real Madrid : Haaland gagne du terrain sur Mbappé

Erling Haaland et Kylian Mbappé sont sans aucun doute deux joueurs qui marqueront les prochaines années du football, et qui le font déjà de haut de leurs 20 et 22 ans.

Les deux attaquants européens font partie des plus chers du monde actuellement, et tous les grands clubs rêvent de pouvoir un jour s'offrir leurs services. Le Real Madrid, en particulier.

Cependant, le Real Madrid est aujourd'hui conscient du fait que, en raison du prix des deux jeunes cracks, il ne pourra s'en offrir qu'un seul pour le moment. Et selon 'AS', le choix pourrait se tourner vers le Norvégien.

Le quotidien madrilène rapporte que le Real Madrid verrait plus viable l'arrivée de l'attaquant de Dortmund. Pourquoi ? Car Kylian Mbappé pourrait toujours prolonger son contrat avec le PSG, et que cela compliquerait sensiblement les choses.

Au-delà de cela, la question salariale favorise elle aussi une arrivée d'Erling Haaland. Car Mbappé touche actuellement 37 millions d'euros à Paris, contre 12 por Erling Haaland à Dortmund. Il serait plus facile de convaincre le joueur du BVB tout en lui proposant un salaire supérieur à celui qu'il touche actuellement, que de s'aligner sur le salaire du Français au PSG.

Trois autres facteurs pourraient rendre plus facile le transfert du Norvégien à Madrid : son envie de jouer au Bernabéu, la détermination de Mino Raiola à vouloir retrouver des relations avec le Real Madrid, et la bonne relation entre le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, et le président merengue, Florentino Perez.

Le média espagnol ajoute que si Dortmund acceptait de vendre son attaquant norvégien, il pourrait donner la priorité à une offre du Real Madrid. Recruter Haaland dès 2021 aura un prix, mais les Madrilènes sont conscients du fait que le Norvégien sera cher quoi qu'il arrive, que ce soit en 2021 ou en 2022.