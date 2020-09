Hazard de retour, "ça se pourrait", dit Zidane

"Ca se pourrait. C'est un joueur qui vient de revenir, il a peu d'entraînements dans les jambes. Comme tous les blessés (qui sont revenus), il peut être dans la liste, on verra", a glissé Zidane.

"L'important, c'est qu'il se sente bien physiquement, parce qu'après on rejoue mercredi (contre Valladolid) puis le week-end suivant. Je l'ai dit avant le premier match, ce que nous voulons, c'est qu'il se sente bien", a ajouté le technicien marseillais.

"De sa blessure (à la cheville droite), il n'a plus aucune douleur. Mais comme il a peu d'entraînements dans les jambes, il faut y aller doucement, c'est tout. C'est une question de peu de temps, Eden sera bientôt dans l'équipe", a rassuré l'entraîneur.

L'attaquant international belge (29 ans, 106 sélections), recrue-star du mercato d'été 2019 au Real Madrid, a manqué une bonne partie de la saison dernière à cause de fractures successives à la cheville droite et effectuait encore du travail spécifique la semaine dernière.

Son retour pourrait aider le Real Madrid à retrouver son allant offensif perdu lors de son retour en Liga dimanche dernier à Saint-Sébastien (0-0).

"Je ne suis pas tout à fait d'accord. A chaque fois que l'on ne va pas marquer, ce sera de l'inefficacité ? Non. Il y aura des matches où l'on va marquer, d'autres moins. Mais moi je signerais tous les jours pour ne pas prendre de but mais en marquer un", a corrigé "Zizou".

"En tant qu'entraîneur, j'ai la responsabilité de trouver des solutions. Pour être efficace, les joueurs, on les a. On aura des moments où on va marquer, j'en suis persuadé", a conclu Zidane.

Alors que la "Maison blanche" n'a recruté personne au mercato d'été (sauf des retours de prêts gratuits), Zidane n'attend pas de renforts, même si, d'après lui, "tout peut arriver".

"Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis satisfait de mon effectif. J'ai pleinement confiance en mon équipe. L'effectif que j'ai, c'est celui-ci. Je ne veux rien, je ne demanderai rien", a balayé Zidane.