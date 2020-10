Isco en veut à Zidane : "S'il doit me faire entrer, il le fera à la 80e minute"

Isco a taclé l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, affirmant qu'il était exclu par le Français. Le milieu de terrain espagnol n'a participé à aucune des deux dernières sorties des Merengue, que ce soit à la victoire 3-1 lors du Clasico contre Barcelone samedi et mais aussi à la surprenante défaite 3-2 en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk trois jours plus tôt. En effet, le joueur de 28 ans n'a joué que sporadiquement cette saison, faisant quatre apparitions après avoir subi une entorse à la cheville cet été.

C'est une situation dont l'ancien homme de Malaga n'est pas content. "S'il doit me sortir, il me sort à la 50e ou 60e minute du match. Parfois même à la mi-temps", s'est plaint le joueur sur le programme "El Partidazo" de 'Movistar +'. "S'il doit me faire jouer, il le fera à la 80e minute", a ajouté l'international espagnol. Au cours de ses sept années avec le Real Madrid, Isco n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable.

Un investissement défensif insuffisant ?

L'international espagnol a toujours alterné entre une présence dans le onze de départ et sur le banc de touche ce qui ne lui a pas permis de débuter plusieurs matches consécutifs en championnat depuis trois ans. Pendant ces trois ans, il a disputé l'intégralité de seulement six matches en Liga, ce qui signifie qu'il est soit amené à entrer en jeu, soit à sortir lorsqu'il est titulaire. Il a été suggéré qu'il n'a pas fait le travail défensif requis pour que Zidane l'utilise plus.

"La victoire était le résultat du travail défensif du groupe", a souligné Sergio Ramos après la victoire du week-end au Camp Nou. "Nous avons couru, nous avons souffert et il y a le résultat. C'est la ligne que nous devons atteindre et maintenir tout au long de la saison. En fin de compte, dans le football, il y a des choses qui ne peuvent pas être négociées comme l'attitude et l'intensité, et l'équipe a mis le maximum du début à la fin".

Le Real Madrid est maintenant deuxième de la Liga avec 13 points, comptant seulement un point de retard sur l'équipe surprise de ce début de saison, la Real Sociedad, alors qu'ils ont un match en moins. Après son succès lors du Clasico, le Real Madrid se rendra mardi au Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions, à la recherche d’une victoire qui les remettrait sur les rails dans la compétition avant une double confrontation avec l’Inter d’Antonio Conte. Leur prochain match en Liga aura lieu le samedi 31 octobre face à Huesca.