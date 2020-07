"Les joueurs veulent accomplir de grandes choses"

"Les joueurs, quand ils arrivent, ils savent ce que signifie ce club, ce qu'il veut, l'ambition qu'il a toujours eue. Quand on est revenu au travail après le confinement, après être resté près de trois mois à la maison, j'ai senti que les joueurs voulaient accomplir de grandes choses", a confié Zidane en conférence de presse mercredi.

"Ca se voyait aux entraînements. Je les voyais, ils voulaient quelque chose, ils restaient à la fin des sessions pour faire du travail supplémentaire. Ca veut tout dire de ce que cherche à accomplir cette équipe", a détaillé l'entraîneur.

A 48 ans, Zidane, revenu sur le banc du Real en mars 2019 après un premier passage réussi de trois saisons (2016-2018) puis neuf mois sabbatiques, est tout proche de gagner son 11e titre comme entraîneur de la "Maison blanche"... bien qu'il ait connu des hauts et des bas depuis son retour.

"On dit souvent 'mourir' avec ses idées. Non, moi, c'est 'vivre avec ses idées'. (...) Après les mauvais jours, il y a toujours du soleil. Et je 'disfrute' ('profite', disfrutar en espagnol) chaque jour, et je vais 'disfruter' de la même manière du peu de jours qu'il nous reste pour gagner cette Liga".

"Il peut y avoir des commentaires en-dehors, mais moi, je profite de ce que je fais chaque jour ici. Demain (jeudi), on va aller jouer 'à la vie à la mort', comme toujours, et l'adversaire en fera de même", a tonné l'entraîneur madrilène, qui assure que toute l'équipe n'est concentrée uniquement que sur le match contre Villarreal.

Une rencontre où l'on pourrait revoir l'attaquant international belge Eden Hazard (29 ans, 106 sél.), gêné ces derniers jours par des douleurs à sa cheville droite, qu'il s'est fracturée en décembre et à nouveau en février.

"Il va mieux, il se sent bien, il s'entraîne avec nous. La douleur qu'il avait il y a quelques jours a disparu, c'est bon pour nous. L'essentiel, c'est qu'Eden se sente parfaitement bien", a précisé Zidane.