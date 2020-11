Real Madrid : le prix de Mbappé revu à la baisse

Il semble évident que Kylian Mbappé finira par signer au Real Madrid. Le champion du monde a en effet confié à plusieurs reprises son amour pour le club merengue, tandis que Florentino Pérez ne cesse d'encenser le prodige français. Le contrat du jeune Parisien se termine en juin 2022 et le club de la capitale espagnole pourrait bien passer à l'offensive dès juin prochain, pour un montant moins élevé que prévu.

Selon le quotidien 'AS', le Real Madrid est plutôt confiant sur le dossier Mbappé, malgré les récentes déclarations du directeur sportif parisien Leonardo qui affirme que "le PSG va être l'équipe des 5 prochaines années". Par ces mots, le Brésilien entend bien entendu donner envie à Mbappé et Neymar de rester dans le club de la capitale.

Un montant plus faible qu'annoncé

Le Real est par ailleurs convaincu de pouvoir s'attirer les services du jeune Bondynois d'ici cet été pour un prix plus bas qu'estimé jusqu'à présent. On parle du côté de Madrid d'une offre qui avoisinerait les 180 millions pour faire venir la pépite parisienne. Le club espagnol estime en effet que ce montant, bien inférieur aux plus de 200 millions d'euros estimés serait suffisant pour faire venir Kylian Mbappé.

Les ventes de divers joueurs, dont Marcelo et Isco, ainsi que l'argent économisé lors de la crise du coronavirus pourraient permettre au club de la Maison Blanche de boucler le deuxième transfert le plus cher de l'histoire. Le journal espagnol évoque également une éventuelle prolongation de contrat du Parisien incluant une clause qui lui permettrait de rejoindre le Real Madrid lorsqu'il le souhaite.