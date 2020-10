Quand Redondo pousse pour Camavinga

Le Real Madrid est notoirement intéressé par les services d'Eduardo Camavinga. Le jeune international français, très précoce, est un véritable prodige pétri de qualités d'après Fernando Redondo.

S'exprimant en vidéo-conférence avec plusieurs autres ambassadeurs de la Liga, l'ancien milieu merengue a adoubé le Rennais, mais aussi un de ses compatriotes les plus notoires.

"J'aimerais que Mbappé joue pour le Real Madrid avec sa vitesse et son jeu vertical", a lancé d'emblée celui qu'on surnommait "Le Prince", avant de s'épancher sur les qualités de Camavinga.

"Mais aussi Camavinga, qui a un avenir brillant et qui possède beaucoup de qualités. Il me fait aussi penser à Guti avec sa mobilité et sa capacité à éliminer les adversaires", a-t-il ajouté. Aux recruteurs merengue de jouer pour réaliser le fantasme des plus célèbres supporters du Real.