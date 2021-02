Courtois : "Ça va être difficile contre l’Atalanta"

Le Real Madrid a profité du revers enregistré par l'Atlético Madrid plus tôt dans la journée face à Levante (0-2) samedi soir pour aller gagner dans le fief du Real Valladolid, mal classé, pour le compte de la 24e journée de LaLiga (0-1). Les 'Merengues', dont l'effectif est actuellement décimé par les blessures, évoluait sans Eden Hazard, Karim Benzema, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Rodrygo et Federico Valverde et s'est contenté du minimum syndical.

L'unique réalisation venait de Casemiro, qui, d'un joli coup de tête sur un coup franc de Koos peu après l'heure de jeu offrait trois précieux points aux hommes de Zizou . Thibaut Courtois a joué toute la rencontre et a signé une nouvelle 'clean sheet', réalisant plusieurs arrêts décisifs sur sa ligne.

"Je suis content de mon match et de celui de toute l’équipe", a rapporté le portier belge.

Le gardien s’est exprimé aux micros de 'Movistar' après la rencontre, satisfait de remporter ce genre de match clé. "Ce n'est pas facile en ce moment, beaucoup de nos joueurs sont blessés. On n’a pas pu gagner à Elche et contre Osasuna... C’est pas simple. Mais on a su le faire aujourd’hui et on continue à se battre pour le titre de Liga", s'est félicité l'ancien de Chelsea et de l'Atlético, heureux d'avoir répondu présent et d'avoir aidé le reste de l'équipe avec ses parades.

"C’est le football. Selon le match, tu as plus ou moins de travail. Contre Getafe et Valence, on a bien défendu. Il fallait répondre présent aujourd’hui et j'ai été là. Je suis content de mon match et de celui de toute l’équipe", a ensuite ajouté Thibaut Courtois, déjà tourné vers la Ligue des Champions.

"Pour l’équipe, c’était important de gagner en vue de la Ligue des champions. Mais si tout le monde fait les efforts et court, ça sera dur de nous mettre un but (...) Ça va être difficile contre l’Atalanta, ils jouent bien, mais il faudra faire notre jeu et on peut leur faire mal en contre-attaque", a prévenu le Belge.