Gareth Bale vide son sac

Gareth Bale est de retour au bercail. Après une aventure de sept ans au Real Madrid, l'international gallois est de retour dans le club l'ayant révélé aux yeux du monde entier : Tottenham. En manque de temps de jeu durant les deux dernières saisons, Gareth Bale a été prêté aux Spurs pour la saison à venir, mais est toujours sous contrat avec les Merengue jusqu'en juin 2022. Si Jonathan Barnett, son agent, a démonté le Real Madrid indiquant qu'un retour en Espagne n'était pas une bonne chose, Gareth Bale s'est montré plus pacifique.

Dans une interview accordée à 'Sky Sports', Gareth Bale a fait le bilan de son aventure au Real Madrid : "Non, je n'ai aucun regret, non. J'essaye juste de jouer au football, c'est tout ce que je peux faire et tout ce qui est dit à l'extérieur est hors de mon contrôle. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait, quoi qu'on en dise, c'est leur avis. Je connais mon opinion sur moi-même et ma famille sait exactement ce que je suis, donc c'est tout ce qui m'importe".

"Faire une belle saison avec les Spurs"

"Évidemment, en découvrant une culture différente, un pays différent, j'ai dû grandir en tant que personne, sans parler du côté footballeur. Vous apprenez simplement à gérer les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Bien sûr, j'ai été dans des situations de pression immenses. J'ai eu des gens sur le terrain qui me sifflaient dans le stade. Alors oui, je viens d'apprendre à gérer ce genre de choses, à ne pas les prendre au sérieux, ni les prendre trop à cœur, et à aller de l'avant. C'est le football, quelque chose que vous aimez faire et vous avez besoin de donner le meilleur de vous-même, parfois c'est tout ce que vous pouvez faire", a ajouté l'international gallois.

Gareth Bale compte aider les Spurs avec son expérience : "Bien sûr, lorsque vous rejoignez un club vous voulez bien faire, vous voulez aider l'équipe autant que vous le pouvez. Nous avons une grande équipe ici. Ils ont fait de bonnes choses. De toute évidence, pendant le temps où je suis parti, ils ont continué à évoluer et ont atteint la finale de la Ligue des champions. Le club a un nouveau stade, le club lui-même est meilleur, ils font mieux en Premier League chaque année. Je veux juste apporter quelque chose".

"Je veux essayer d'apporter un peu plus à l'équipe et essayer de progresser encore plus et continuer à pousser dans la bonne direction. Je ne fais que jouer. Je ne pense qu'à remettre ce maillot des Spurs (...) De toute évidence, il est décevant que les fans ne soient pas au stade pour mon premier match car je pense que la réception aurait été incroyable, mais j'ai juste hâte de jouer au football, de jouer avec l'équipe, de faire du mieux que je peux, aider l’équipe et faire une belle saison ensemble", a conclu l'attaquant de 31 ans.