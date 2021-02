Le Real Madrid s'impose face à un Valence inexistant

Le Real Madrid a pris sa revanche sur Valence après l'humiliation marquante de la première partie de saison à Mestalla (4-1), et s'est imposé contre les joueurs de Javi Gracia.

Avec un groupe toujours amoindri en raison des blessures, l'équipe de Zinedine Zidane a maîtrisé son sujet ce dimanche après-midi contre un Valence qui n'a pas proposé grand-chose.

Avec un milieu de terrain Casemiro-Kroos-Modric inspiré, les Madrilènes ont dominé le jeu en première période, et Karim Benzema a ouvert le score après douze minutes de jeu seulement.

Servi à gauche devant la surface par Toni Kroos, Benzema a contrôlé avant de déclencher une splendide frappe qui rebondit devant Jaume Domenech avant de terminer dans le petit filet opposé (12e, 1-0).

En fin de première mi-temps, Toni Kroos est encore décisif et double la mise. Servi par Luka Modric en retrait, Lucas Vázquez remise vers Toni Kroos dans l'axe, à l'entrée de la surface. L'Allemand reprend et envoie une frappe au ras du sol à droite des cages (42e, 2-0). Le seul hic pour Zidane en première période, la sortie sur blessure de Dani Carvajal.

Au retour de la pause, Valence réagi légèrement et Maxi Gomez obtient la première occasion du match pour son équipe, mais Thibaut Courtois repousse (53e). Après cela, Ferland Mendy, en toute tranquillité et servi par Vinicius, croit marquer le troisième but de son équipe mais une position de hors-jeu au début de l'action est signalée (61e).

Le Real Madrid s'est finalement et logiquement imposé face à un Valence inerte. Les Madrilènes reviennent à cinq points de l'Atlético, et Valence est douzième, à trois points du premier relégable Valladolid.