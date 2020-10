Vinicius Jr : "Tous dans le même bateau"

Le Real Madrid voulait se rassurer. Il s'est empêtré. Alors que le Clasico face au FC Barcelone est prévu samedi en Liga, le Champion d'Espagne s'est incliné sur sa pelouse face au Shakhtar Donetsk (2-3), mercredi soir, en Ligue des Champions. Une défaite méritée pour les Madrilènes, menés par trois buts d'écart à la pause.

Entré en jeu en seconde période, Vinicius Junior a permis à son équipe de revenir à un but d'écart, quinze petites secondes après avoir pénétré sur le terrain. Une entrée remarquée, donc, pour le Brésilien, qui s'est toutefois avérée insuffisante pour tirer ne serait-ce qu'un point de cette rencontre face à des Ukrainiens diminués.

Au sortir de la rencontre, le jeune ailier du Champion d'Espagne a livré ses impressions sur ce match, demandant une réaction lors du Clasico. "Nous avons mal joué aujourd'hui, et nous sommes tous dans le même bateau. C'est difficile de dire quelque chose aujourd'hui. Un match où personne n'a réussi à bien jouer, et dans lequel personne n'a réussi à faire les choses que Zizou nous avait demandées. Nous devons beaucoup nous entraîner et penser maintenant au Clasico", a-t-il confié au micro de 'Movistar+'.

"Je pense que nous devons continuer à travailler et à nous améliorer pour montrer notre meilleure version et gagner des choses cette saison. Nous avons bien commencé la saison, mais nous avons perdu les deux derniers matchs et ils vont dire que nous sommes très mauvais, mais ici, nous sommes ici pour donner le meilleur pour le Real Madrid", a ensuite ajouté Vinicius Junior. Sans Karim Benzema et Sergio Ramos au coup d'envoi, force est de constater que ce Real Madrid n'est plus la même équipe...