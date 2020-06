"Il n'y a pas de problème avec Gareth Bale"

Vainqueur d'Eibar (3-1) dimanche lors de la reprise de la Liga, le Real Madrid espère poursuivre sa marche en avant ce jeudi contre Valence. Mais les Madrilènes avaient un oeil tourné vers l'UEFA ce mercredi. L'instance européenne a statué concernant l'avenir de la Ligue des champions dont le "final 8" se jouera à Lisbonne du 12 au 23 août prochain. Un rendez-vous auquel le Real Madrid espère prendre part, bien qu'il leur faille avant retourner la situation face à Manchester City.

"On va d'abord jouer notre match retour contre Manchester City, on va essayer de passer ce tour. On est tellement contents de rejouer, on est contents de revenir, on s'adapte à la situation. Je trouve ça pas ça mal de faire les quarts de finale, demi-finales et la finale en un seul match. Mais avant ça, on a notre huitième de finale contre Manchester City, et on va tout faire pour passer. Mais je trouve ça bien, oui. Surtout de le faire en un seul endroit, il y aura 15 jours où tout va se décider", a ajouté le technicien français.

Zinedine Zidane ne pense pas que ses joueurs seront plus motivés face à un concurrent du haut de tableau : "Je ne pense pas que ce soit comme ça. C'est une Liga très difficile. J'ai des émotions et je peux être un peu contrarié quand les choses ne vont pas bien, mais nous avons marqué trois buts et sommes entrés avec intensité. Je garde la première partie en tête et nous allons améliorer la deuxième partie. Jouer après le Barça ? Nous nous adaptons, que nous soyons fâchés ou non. C'est ce que nous avons. Nous devons penser uniquement à ce que nous devons faire, pas à ce qui se passe à l'extérieur."

Enfin, le Français a assuré avoir une bonne relation avec Gareth Bale, malgré le faible temps de jeu du Gallois : "Il est comme toujours. Il est heureux de rejouer. Il a eu un problème de dos, peut-être qu'il n'est pas à 100%. Nous nous entraînons bien et pensons au match de demain. Nous sommes tous concentrés sur cela. Nous avons toujours eu une bonne relation. Il n'y a pas un avant et un après Kiev. Rien ne change ce que je pense de Gareth. Qu'il ne joue pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bonnes relations entre nous. La relation avec Bale est très normale."