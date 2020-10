Zidane répond à Isco, qui s’est plaint de son temps de jeu

"S'il doit me sortir, il m'enlève à la 50e ou 60e. Parfois même à la mi-temps. Et s’il doit me faire entrer, il le fera à la 80e minute." Isco n’est pas content, et il l’a publiquement signifié à son entraîneur Zinédine Zidane.

En cause, son trop faible temps de jeu, lui qui n’a disputé que quatre matchs de Liga cette saison et n’a pas bougé du banc lors du Clasico remporté face au FC Barcelone (3-1) samedi. Présent en conférence de presse ce lundi, Zidane était donc attendu pour répondre à son joueur.

Et plutôt que de tacler son joueur, Zidane a préféré jouer la carte de l’apaisement en mettant cette sortie médiatique sur le dos de l’ambition d’Isco. "C'est de l'ambition. Il veut jouer, comme tous les joueurs, et c'est positif. Les joueurs veulent toujours jouer et cela ne dépend pas d'eux.", a estimé ZZ.

Après le constat, les conseils : "Ce qu'ils doivent faire pour jouer, c'est travailler pour être prêts. Ensuite, je prends des décisions pour faire le onze et être en mesure de le modifier ensuite. Et ça ne changera pas." Le message est passé : à Madrid, le chef, c’est Zidane.