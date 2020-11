"Recevoir des conseils de Messi est encore plus motivant"

Dans une longue interview avec 'EFE', Pedro Gonzalez "Pedri" est est revenu sur son début de saison, son parcours, et son intégration dans le vestiaire barcelonais.

Comment vis-tu tes premiers mois loin de chez toi, au centre de l'attention médiatique ?

"Pour le moment je le vis bien, c'est très agréable. Même si je suis loin des gens que j'aime, je fais ce que j'aime, jouer au football, et ça se passe bien"

Tu as seulement 17 ans et tu joues déjà avec les U21, comment tu te sens dans le groupe ?

"Je suis très heureux de pouvoir être ici et de passer du temps avec mes coéquipiers, qui sont tous de très bons joueurs. J'espère pouvoir apporter beaucoup à le sélection."

Luis de la Fuente, le sélectionneur, a souligné ta maturité et a été très élogieux envers toi, qu'est ce que tu en penses ?

"Dès le premier jour on s'est bien entendus, il m'a de ne pas me mettre de pression, de jouer comme en club et d'être moi-même. Ce genre de confiance aide beaucoup à mon âge."

Lors de la même conférence de presse, il t'a comparé à Laudrup, qu'en penses-tu ?

"Être comparé à des joueurs pareils est toujours un honneur, mais je dois être moi-même, faire ma propre carrière. On peut s'inspirer de grand joueurs pour apprendre, mais il faut toujours rester soi-même."

On parle beaucoup de ton nom pour la Roja, est ce que tu y penses déjà ?

"Je suis déjà très content d'être ici. Mais bien sur que c'est un rêve, et j'espère un jour pouvoir y être"

Après ton match contre la Juventus, une vidéo montrant les meilleurs moments de ton match a fait le buzz, l'as-tu vue ?

"Je l'ai vu, mais je ne m'y intéresse pas. J'ai regardé le match plus tard pour voir sur quoi m'améliorer. Je préfère m'intéresser à ce que j'ai raté plutôt que de me contenter de ce que j'ai réussi."