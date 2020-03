"Recevoir trois millions de moins ne va pas changer la vie de Messi"

Daniel Fonseca est un homme important dans le football uruguayen et est un agent de référence dans son pays. Il l'avait déjà été en Europe il y a quelques années. Ce jeudi, celui-ci a évoqué la pandémie.

Celui-ci est inquiet face à la possibilité que les gens se retrouvent sans travail dans les prochains jours, mais l'est beaucoup moins quant à la somme que vont perdre les grands joueurs.

"Je pense aux gens qui n'ont pas, mais à ceux qui ont beaucoup et qui gagnent des millions. S'ils baissent de 30% leurs salaires, ça me semble cohérent. Ce qui m'inquiète, ce sont les gens qui doit vivre au quotidien et qui doit donner à manger à leurs enfants", explique-t-il.

"Messi, s'il perd trois millions d'euros, cela ne va pas lui changer la vie. Par contre, ceux qui vont perdre leur travail oui, leur vie va changer", a-t-il ajouté.