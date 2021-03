Rechute pour Thiago Silva

Sorti sur blessure au début du mois de février lors du choc contre Tottenham, Thiago Silva avait été absent des terrains depuis en raison d'une lésion à la cuisse.

Le joueur brésilien était sur le point de faire son retour sur les terrains mais Thomas Tuchel a confirmé que le joueur avait dû quitter l'entraînement mercredi en raison d'une rechute.

"Thiago a eu un petit problème à la fin de la séance d'entraînement d'avant-hier (mercredi). Il a ressenti à la fin quelque chose autour de la zone où il s'était blessé et nous avons dû le retirer de l'entraînement. Il est donc de retour dans une phase de transition mais pas dans l'entraînement de l'équipe", a annoncé l'entraîneur allemand en conférence de presse.

L'entraîneur est aussi revenu sur la possibilité de voir Andreas Christensen et Thiago Silva alignés ensemble dans son système à trois défenseurs : "Andreas et Thiago peuvent certainement jouer ensemble. Je suis sûr qu'Andreas peut jouer des deux côtés de la défense à trois et ils peuvent jouer ensemble si nous jouons à quatre. Dans la défense à trois, je pense que la position au milieu est la meilleure pour Thiago. Pour Andreas, c'est la même chose, mais il peut aussi jouer sur les deux côtés