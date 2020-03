"Recommencer à jouer ? Quand la santé de personne ne sera en danger"

En Europe comme ailleurs, le football est à l'arrêt. Le Covid-19 a mis le monde entier en pause et de nombreux pays ont opté pour le confinement de ses habitants afin de lutter le plus vite possible contre le coronavirus.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a donné une interview pour 'La Gazzetta dello Sport' et s'est confié sur un possible retour du football international, mais confie ne pas vraiment savoir comment les choses vont se dérouler et quand reprendront les championnats.

"La santé d’abord. (...) Nous recommencerons à jouer quand nous le pourrons sans mettre en danger la santé de qui que ce soit. Rien ne dit que ce sera en avril ou mai. Les fédérations et les ligues sont prêtes à suivre les recommandations des gouvernements et de l’OMS", a-t-il confié.

Interrogé à l'occasion de son 50e anniversaire, le président de la FIFA évoque les changements qu'il y aura dans les prochains mois, dont les fins des contrats des joueurs.

"Il faut penser à des changements temporaires et à des dérogations sur les règlements du statut des joueurs et des transferts. Pour protéger les contrats et ajuster les périodes d’inscription. Des mesures dures sont nécessaires. Mais il n’y a pas le choix. Nous devrons tous faire des sacrifices", explique le président de la plus grande institution du football.

Concernant cette période de crise sanitaire, Infantino a confié qu'il faudra reporter la Coupe du monde des Clubs : "On verra si la nouvelle formule aura sa première édition en 2021, 2022 ou 2023. La Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde sont la seule source de revenus pour la majorité des Fédérations. Sans elles, dans plus d’une centaine de pays, il n’y aurait pas de championnats, de secteurs jeunes, de football féminin, de terrains."