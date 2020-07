Record de mains sifflées en Serie A

Ce samedi soir, une Juve dominée dans le jeu est parvenue à accrocher le nul contre l'Atalanta Bergame pour effectuer finalement une bonne opération dans la course au titre, après la défaite de la Lazio contre Sassuolo (1-2). Comment ? Par le biais d'une spécialité italienne : les mains dans la surface sanctionnées de penaltys.

Ce sont en effet deux fautes de main des défenseurs bergamasque qui ont permis à Cristiano Ronaldo de tromper à deux reprises Gollini depuis les 11 mètres. Et donc d'accrocher un point important pour les siens.

"C'est en Italie qu'on siffle le plus de mains dans la surface", pestait après la rencontre Gian Piero Gasperini, lequel estimait que son équipe avait davantage montré que son adversaire pendant 90 minutes.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les statistiques sont loin de donner tort au technicien italien. En effet, selon Opta, pas moins de 157 penaltys ont été sifflés cette saison en Serie A au cours des 313 rencontres disputées, parmi lesquels 50 à la suite de fautes de mains. Soit un ratio de 32%. Un pourcentage qui descend à 30% en Espagne, 25,8% en France, 24,7% en Allemagne et même 18,5% en Angleterre.

Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Juve ne fait pas partie des équipes qui en profitent le plus, au contraire. Les Bianconeri on en effet concédé 7 penaltys sur 10 dans cette situation cette saison (dont celui de Bonucci cette semaine contre Milan) et obtenu trois (dont deux samedi soir, donc). C'est loin des sept obtenus par la Roma.