"Recruter Ronaldo fut une erreur absolue"

La Juve a été éliminée de la Ligue des champions par le FC Porto et nombreux sont ceux qui ont choisi de pointer du doigt la performance de Cristiano Ronaldo. Beaucoup pensent que le Portugais n'a pas été à la hauteur du défi.

L'ancien président de la Juventus, Giovanni Cobolli, a particulièrement critiqué le numéro 7 pour 'Radio Punto Nuovo'. "Recruter Cristiano Ronaldo était une erreur absolue. Je l'ai dit dès le premier jour", a-t-il déclaré.

"C'est un grand joueur, un champion, mais il coûte trop cher. Et maintenant, tout est entre les mains du club, qui le paie un million d'euros pour chaque but qu'il marque", a-t-il poursuivi.

Cobolli est clair : si cela ne tenait qu'à lui, il laisserait partir le Portugais à la fin de la saison : "La Juve a besoin de se reconstruire et devrait le vendre à la fin de la saison."

L'ancien président de la Juve a en revanche pris la défense d'Andrea Pirlo après le fiasco européen : "Vous ne pouvez pas le blâmer. Agnelli a pris un gros risque, il ne voulait pas non plus de Sarri. Il l'a accepté parce que c'était le choix de Paratici et Nedved."