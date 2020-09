Tottenham se rapproche de Reguilón et pourrait devancer United

Annoncé depuis quelques semaines du côté de Manchester United, Reguilón serait aujourd'hui plus proche de rejoindre le Tottenham Hotspur Stadium qu'Old Trafford. Si les Red Devils ont du mal à trouver un accord avec le Real Madrid, les Spurs quant à eux semblent avancer plus rapidement dans les négociations.

Alors qu'hier soir le 'Daily Mail' annonçait que Tottenham entrait en scène pour s'attacher les services du latéral gauche espagnol, aujourd'hui c'est 'The Athletic' qui évoque le dossier avec plus de précision. Le média britannique avance que le club de Tottenham est tout proche de trouver un accord avec les dirigeants madrilènes pour recruter le joueur.

Bloqué par la concurrence de Marcelo et Ferland Mendy au Real, Reguilón pourrait donc aterrir en Premier League, lui qui a disputé 38 rencontres la saison dernière avec le FC Séville.