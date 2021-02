Reinier a marqué 24 secondes après être rentré en jeu

Reinier a enfin marqué sous les couleurs du Borussia Dortmund. Le joueur prêté par le Real Madrid a eu besoin de 11 rencontres avant de faire mouche.

Après 176 minutes sans trouver le chemin des filets, l'attaquant brésilien a mis 24 secondes à faire la décision contre Arminia.

Le joueur est entré à la 80e et Haaland lui a véritablement offert un but. Sur une offrande du Norvégien, Reinier n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Le Brésilien n'a jamais pu être titularisé avec l'équipe A du Real Madrid mais a marqué 2 buts avec la réserve, avant d'être prêté au Borussia.