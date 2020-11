"Rejoindre Arsenal était un rêve pour moi"

Nommé deux fois joueurs du mois par les supporters d'Arsenal depuis son arrivée, Gabriel a parfaitement réussi son intégration et est devenu indispensable dans le 11 de Mikel Arteta.

Il est revenu sur le moment de sa signature pour 'Arsenal.com'.

"Lorsqu'Arsenal est arrivé dans la discussion, mon agent m'a dit que d'autres clubs étaient intéressés, mais j'ai directement choisi Arsenal parce que c'était un rêve pour moi. J'ai regardé ce club en grandissant, ils ont une histoire fantastique."

"Arsenal est un grand club, l'un des plus grands du monde, et j'avais dit à mon agent que si Arsenal me voulait, alors je signerai. Je voulais porter ce maillot, jouer dans ce stade, et sentir le soutien des supporters. Je suis très heureux de pouvoir m'entrainer avec de tels joueurs."