Il y a seize ans, Monaco terrassait Zidane et le Real Madrid

Monaco, alors entraîné par Didier Deschamps, avait mené et perdu (4-2) sur la pelouse du Real Madrid et de ses Galactiques (Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Raúl, etc.), en quarts de finale aller. Squillaci avait ouvert le score en première période avant que Pavon n'égalise (52e), puis que le club du Rocher n'encaisse trois buts - Zidane, Figo et Ronaldo - en l'espace de 11 minutes (70e-81e).

"Pas résigné", Deschamps disait garder espoir malgré le faible pourcentage de chances de qualification de son équipe (26%). Morientes avait réduit le score en fin de match.



Treize jours plus tard, les Monégasques signèrent avec un Ludovic Giuly éblouissant l'un des plus grands exploits (3-1) de l'histoire du foot français au stade Louis-II.

On pensait pourtant l'affaire pliée après un but de Raúl (36e). Mais le milieu international relança le suspense dans le temps additionnel de la première période, sur une passe en retrait du redoutable Fernando Morientes.

Alors prêté à Monaco par... le Real, l'Espagnol donna ensuite l'avantage à Monaco dès le retour des vestiaires, de la tête (48e).

Puis Giuly, qui dira plus tard ne pas être un héros, qualifia l'ASM d'une superbe Madjer.

Une épopée incroyable pour la bande à Didier Deschamps, qui se hissera jusqu'en finale face à Porto (0-3).