"Renato Sanches est devenu notre joueur le plus important"

Renato Sanches vit sa plus belle saison depuis son départ de Benfica vers l'Allemagne, où il n'a pas réussi, pour le moment, à s'imposer avec le Bayern. Dans les rangs du LOSC, le Portugais est devenu un élément important, et selon son capitaine, Fonte, le joueur de 22 ans est devenu le joueur le plus important de l'équipe.