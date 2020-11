Renato Sanches revit avec le LOSC

Débarqué à Lille contre 20 millions d'euros en provenance du Bayern Munich, Renato Sanches retrouve du temps de jeu et donc un état de forme qu'il avait laissé derrière lui depuis quelques saisons. À seulement 23 ans, le Golden Boy 2016 avoue qu'il se sent bien, même meilleur que lorsqu'il était en terre bavaroise. Avant de se confronter à l'OL, l'international portugais et champion d'Europe en titre, admet en conférence de presse ce dimanche que son arrivée à Lille à tout changé :

"Sincèrement je me sens meilleur qu’il y a quelques années quand j’ai signé pour le Bayern. Tout simplement parce que je joue plus, et quand je joue plus, j’ai plus de confiance en moi. C’est vraiment ce qui a changé depuis cette époque-là. Si les meilleurs clubs d’Europe vont s’intéresser à nouveau à moi ? Je ne sais pas (rires). Ce qui est sûr c’est que je me sens meilleur maintenant et que cela me rend heureux "

En 37 matches, le milieu de terrain a marqué 6 buts et délivré une passe décisive. De quoi frapper à la porte des cadors européns dans les prochaines années.