Rennes avec quelle équipe contre Chelsea ?

Pas aidé par les absences (Camavinga, Rugani, Tait et Martin notamment), Julien Stéphan doit trouver des solutions. Et comme contre Brest le week-end dernier, l'entraîneur rennais pourrait opter pour un système hybride, entre 4-4-2 et 4-3-3, afin d'affronter Chelsea ce mercredi (21 heures) à Stamford Bridge.

Bourigeaud au milieu, la surprise Hunou ?

Pour faire face à ce gros morceau en Ligue des champions, Benjamin Bourigeaud retrouvera sa place au milieu de terrain. Si l'on en croit le dernier entraînement, Adrien Hunou pourrait lui débuter dans un rôle similaire à celui occupé par Martin Terrier dans le derby breton, ce dernier n'étant pas pressenti dans le onze de départ.

Absent à Séville pour cause de suspension, Steven Nzonzi sera sur le terrain cette fois-ci. Enfin, outre la présence de Serhou Guirassy à la pointe de l'attaque, Romain Del Castillo et Jérémy Doku tiennent la corde pour occuper les ailes offensives. En défense, l'axe Da Silva-Aguerd sera reconduit.