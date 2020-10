Rennes cale face au Stade de Reims

Irrésistible depuis l’entame de la saison, le Stade Rennais l’a été un peu moins ce dimanche lors de son opposition contre Reims à domicile. Moins tranchants que d’habitude, les Bretons ont été contraints au partage des points par une accrocheuse formation champenoise (2-2).

Reims a été le premier à scorer dans cette partie. Sur un corner de Zeneli, Abdelhamid a repris le ballon de la tête et mis à mal Salin. Un but annonciateur des difficultés qu’allaient rencontrer les Rouge et Noir durant cette partie, même si ces derniers ont réussi à bien réagir ensuite.

A la 24e, Raphinha, que l’on annonce sur le départ, égalisait pour les locaux en concluant avec brio un remarquable une-deux avec Guirassy. Puis, dans la foulée, c’est le capitaine Damien Da Silva qui marquait pour le SRFC. L’ancien caennais plaçait une tête victorieuse au second poteau (37e). Grâce à lui, l’équipe de Stéphan a repris l’avantage et il a failli remettre ça à la 86e n’était-ce le bon arrêt de Diouf, incorporé à la place de Rajkovic. L’international français Steven N’Zonzi était également proche d’endosser le costume du héros (91e).

Le score était alors 2-2 puisque Reims est parvenu à recoller la marque. C’est son homme fort Boulaye Dia qui a fait la différence devant, avec un tir à ras de terre et au bout d’une belle action collective à une touche de balle. Une égalisation méritée pour l’équipe de Guion au vu de la prestation produite.

Au classement, ce résultat de parité ne change pas grand-chose. Rennes reste leader au classement, ex-aequo avec Lille désormais. Quant à Reims, il est toujours reléguable (19e) mais le point récolté est bon pour le moral des troupes.