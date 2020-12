"Mon avenir ? Je n'ai pas vraiment rÃ©flÃ©chi"

Buteur face à Metz, Clément Grenier retrouve une place de choix dans le onze de Julien Stéphan ces dernières semaines. Le milieu de terrain de 29 ans est de retour aux affaires après un début de saison compliqué, puisqu'il n'entrait plus dans les plans de son entraîneur. Dans une interview accordée à Ouest France après la rencontre face à Metz, Clément Grenier a jeté un trouble sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain du Stade Rennais n'a fermé aucune porte mais ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

"Je ne sais pas. Je n’ai pas encore vraiment réfléchi. On avait quatre matches importants avant la trêve. Évidemment que je n’étais pas satisfait de ce qu’il se passait depuis le début de saison ainsi que la saison passée. C’est la vérité. Que je joue ou je ne joue pas, je ne sais pas ce qu’il se passera au mois de janvier. J’aime ce club et tant qu’on me donnera la possibilité de jouer pour ce club, je donnerai le maximum car il y a énormément de gens qui le méritent", a expliqué Clément Grenier.

"Je pense à nos supporters qui ne sont pas là depuis un bout de temps et qui aimeraient être là avec nous et pour eux, je me dois de donner le maximum pour ce club et rendre la confiance qu’on m’a donnée en me faisant venir ici. Mais je ne sais pas ce qu’il arrivera. Ce que je veux, c’est continuer à jouer et qu’on croit en moi, tout simplement. Il reste six mois, six mois de compétition et je ne suis pas le seul décideur. Mais là j’ai hâte de rentrer en famille, de profiter de Noël et on verra ce qu’il se passera après", a ajouté le milieu français.

Après la victoire face à Metz, Clément Grenier n'a pas caché sa joie d'avoir marqué : "Je suis heureux de ce premier but. Je n’avais pas beaucoup de temps de jeu depuis très longtemps. Depuis un an, cela a été compliqué, mais j’ai continué à travailler, à croire en moi, en ayant toujours confiance, sans trop douter. Je savais qu’avec le travail, cela allait revenir à un moment donné. Il fallait être prêt pour cela. J’ai la chance de marquer et que l’équipe puisse prendre trois points. C’est ce qui compte".

"Cela fait aussi du bien sur le plan personnel. J’ai connu des situations difficiles. Je sais que cela passe par le travail, et que quand on fait appel à nous il faut être prêt. J’ai continué à travailler. Je me sens très bien physiquement. L’enchaînement des matchs ne me fait pas peur. Les jambes sont là, l’envie aussi", a conclu l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, bien plus heureux qu'en début de saison.

Au micro de 'France Bleu', Nicolas Holveck a exclu un départ de son joueur cet hiver : "Clément Grenier joue de plus en plus depuis un mois et demi, il a commencé des matchs de Ligue des Champions titulaire, il était dans le onze à Nice... Il a eu un temps de jeu plus conséquent sur les derniers matchs, il est sous contrat jusqu'en juin. Il sera temps de penser à la suite en fin de saison, mais il sera avec nous jusqu'à la fin du championnat, il n'y a pas de débat".