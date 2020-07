Rennes ferme la porte à un départ de Camavinga

Rennes a déjà fait savoir qu'Eduardo Camavinga n'ira pas au Real Madrid. Pourtant, son directeur sportif, Florian Maurice, tient une fois de plus à rassurer les supporters du Rouge et Noir. Cette fois, lors d'un entretien avec 'RMC Sport'.

"Pour moi, il n'y a aucun sujet, il n'a même pas été évoqué. C'était clair dès mon arrivée que ce joueur là faisait parti du projet sur la saison qui arrive", a-t-il commencé.

"Et si le Real Madrid posait 80 millions d'euros sur la table pour le jeune prodige ? "Non. On a envie de continuer avec ce joueur et il est important pour lui de continuer à évoluer avec le Stade Rennais", a-t-il répondu.

Le Real Madrid, s'il veut s'offrir les services du jeune joueur, devra donc attendre l'été prochain, car Rennes ne semble pas prêt à le laisser filer lors du prochain mercato.