Grenier tenté par un départ à l'étranger

En fin de contrat en juin prochain, Clément Grenier n'exclut aucun scénario. Remplaçant en début de saison, le milieu de terrain a retrouvé du temps de jeu avant la trêve hivernale et pourrait décider de rester encore au Stade Rennais, à condition que le club le veuille également. Au micro de 'RMC Sport', dans l'émission 'Top of The Foot', Clément Grenier, présent au Stade Rennais depuis trois ans, a avoué qu'il était encore indécis concernant son futur.

"Je n’ai pas encore pris de décision concernant le mercato qui arrive. La vérité, c’est que je n’étais pas satisfait de mon temps de jeu sur cette première partie de demi-saison. Aujourd’hui, j’en ai un peu plus, j’arrive à m’exprimer, à prendre du plaisir et à aider l’équipe. On verra ce qui se passe. Je ne sais pas, on verra ce qui est le mieux pour tout le monde", a avoué le milieu de terrain de 29 ans, qui fêtera ses 30 ans début janvier.

L'ancien de l'OL aimerait bien retenter sa chance à l'étranger : "Je sens que j’ai les possibilités physiques et mentales pour rester en Europe, j’ai toujours envie de jouer la Coupe d’Europe chaque année. Mes six mois à Rome (lors de la saison 2016-2017) ont été top au niveau de l’expérience de la maturité. J’aimerais bien pourquoi pas redécouvrir un championnat étranger qui me permettrait de progresser sur le plan sportif (...) C’était en MLS, avec Orlando, il y a quatre ans. Je n’étais pas prêt, je n’avais pas envie de quitter l’Europe tout de suite. Aujourd’hui non plus, je ne sais pas si je suis prêt pour ça. J’ai encore des objectifs élevés en Europe".

"L'Europe nous a fait grandir"

Pour rappel, après la dernière rencontre du Stade Rennais de l'année 2020 face au FC Metz dans laquelle il a été l'unique buteur, Clément Grenier avait déjà évoqué son avenir. L'international français avait déjà jeté un froid sur son futur chez les Bretons : "Je ne sais pas. Je n’ai pas encore vraiment réfléchi. On avait quatre matches importants avant la trêve. Évidemment que je n’étais pas satisfait de ce qu’il se passait depuis le début de saison ainsi que la saison passée".

"C’est la vérité. Que je joue ou je ne joue pas, je ne sais pas ce qu’il se passera au mois de janvier. J’aime ce club et tant qu’on me donnera la possibilité de jouer pour ce club, je donnerai le maximum car il y a énormément de gens qui le méritent", avait confessé l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, des propos relayés par 'Ouest France'.

Au micro de 'RMC' Clément Grenier est également revenu sur le parcours européen du Stade Rennais : "Je crois qu'il faut en tirer les leçons, apprendre et puis sortir grandi en se disant que ça va servir au club pour les prochaines années, et à nous aussi individuellement. Il faut être réaliste par rapport à ce qu'on a fait, la vérité malheureusement. On aurait aimé faire mieux. On s'est donné les moyens de faire mieux. Mais comparé à Chelsea et Séville qui ont plus d'expérience on n'a pas été la hauteur. La déception c'est la double confrontation contre Krasnodar qui laisse un goût amer".

"Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Je ne sais pas. Ce qu'on a montré sur le terrain n'était pas castrophique. On est tombé sur plus fort avec Chelsea et Séville. Après contre Krasnodar on n'a pas eu les moyens de passer au-dessus. Notre moment difficile nous a désservis, c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller plus loin en compétition européenne. Mais cela nous a tout de même servi car on a rapidement rebondi en championnat", a ajouté le milieu de terrain des Rouge et Noir.