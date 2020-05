"Bien sur que l'intérêt du PSG fait rêver"

Que va faire Hamari Traoré ce été ? Alors que son contrat à Rennes se termine en 2021, le latéral malien se sait courtisé.

Plusieurs clubs ont déjà exprimé un intérêt, dont le PSG selon 'L'Equipe', qui précise que deux options s'offrent à l'ancien Rémois : prolonger à Rennes, qui devrait disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions, ou opter pour un nouveau challenge.

Dans les colonnes du quotidien ce mercredi, Hamari Traoré évoque son futur. "Je suis dans la réflexion avec mon entourage, dit-il. Pour l'instant, je le laisse [Nicolas Holveck] voir avec mon agent. On verra ce qu'il propose. On verra aussi les autres offres. J'aurai ce que je mérite."

Concernant le Paris Saint-Germain, il ajoute : "Bien sûr que Paris ça fait rêver. C'est un grand club. Et si un tel club s'intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail."

Le Bétis et le FC Séville sont aussi sur les rangs. Par ailleurs, Rennes s'est mis en quête d'un défenseur central gauche, de préférence gaucher, et d'un offensif excentré. L'Equipe cite Boulaye Dia (Reims), Denis Bouanga (Saint-Etienne) et Jérémie Boga (Sassuolo) parmi les profils ciblés.