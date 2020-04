Holveck : "Finir la Ligue 1 quoi qu'il arrive"

Le football français est à l'arrêt total depuis un mois et va selon toute vraisemblance connaître des pertes économiques en raison de l'absence de revenus durant cette période. Au micro de 'RMC Sport', Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, s'est exprimé sur la crise sanitaire touchant actuellement la France. Il a notamment admis chercher des solutions pour garder le club en bonne santé et être en contact avec ses troupes.

"La priorité c'est Rennes, Il faut mettre en place un dispositif pour trouver les ressources pour passer cette période difficile, sans aucune recette. C'est la priorité des priorités, et ensuite c'est envisagé la sortie de crise, même si on ne sait pas quand elle sera. On échange tous les jours avec Julien sur la situation, et avec les joueurs à tour de rôle. C'est une prise de situation assez particulière c'est sûr. La chance que j'ai, c'est que c'est un club qui est très bien structuré et fonctionnait très bien", et je ne suis pas en terrain inconnu", a indiqué le président du Stade Rennais.

"Le mercato n'est pas la priorité"

"Il a été trouvé avec le syndicat, maintenant, on attend le retour du gouvernement savoir comment on peut appliquer l'accord. Le problème, c'est que le dispositif du chômage partiel est adapté à des masses salariales avec des salaires normaux, donc le reste à charge pour les clubs est beaucoup trop important, c'est pour cela qu'on demande ces dispositions. Il faut aussi regarder la crise, on n'est pas encore dans l'ultime cas où on aurait des pertes de ressources définitives. Pour l'instant on parle seulement de ce décalage de salaire", a ajouté l'ancien dirigeant de l'AS Monaco.

Nicolas Holveck concède qu'il travaille en coulisses pour la reprise, et pour le mercato bien que ce soit compliqué d'anticiper les choses : "Rien ne nous dit que ce sera vraiment le 11 mai. Il faut finir quoi qu'il arrive et dans les meilleures conditions si possible. Ne nous interdisons rien. On ne sait pas jusqu'à quand on pourra finir la saison. Demain, ce sera peut-être le 3 septembre. Le mercato ? La priorité, c'est d'être prêt pour une éventuelle reprise, parce qu'on est troisième, on a une formidable fin de saison à jouer. Et c'est de tout mettre en oeuvre pour mettre l'équipe dans les meilleures dispositions pour repartir vite et préserver cette troisième place".

"Forcément, on travaille toute l'année sur le mercato. L'équipe de scouts voit des joueurs tout le temps. On regarde les postes auxquels on peut avoir du besoin. Ce mercato va être conditionné par la façon dont on termine économiquement le championnat, la place finale et la situation économique de l'ensemble du marché cet été. Il n'y a rien d'établi, car il y a beaucoup d'inconnues, mais bien sûr on travaille sur des profils. Je suis incapable de prévoir ce qui va se passer cet été pour le Stade Rennais", a conclu le président du club breton.