Rennes, Holveck n'a "aucun doute" sur Stéphan

Battu par Krasnodar en milieu de semaine, le Stade Rennais a dit adieu à la Ligue des champions, mais surtout à la Ligue Europa cette saison. Les Rennais auront vécu un difficile apprentissage pour leur première participation à la phase de poules de la plus belle compétition européenne. Un petit point en cinq journées glanée face à Krasnodar à domicile et quatre défaites, deux face à Chelsea, une face à Seville et une à Krasnodar.

Julien Stéphan : "Investis d'une mission"

Le Stade Rennais tentera de finir sa saison européenne sur une bonne note, face à Séville déjà qualifié. Mais les Bretons doivent surtout relever la tête en championnat. Après un bon début de saison, Rennes a connu un gros coup de mou et pointe désormais à la septième place avec une victoire sur les sept dernières rencontres en championnat. Dans un entretien accordé à 'Ouest-France', Nicolas Holveck a fait son auto-critique et a manifesté sa confiance à Julien Stéphan.

"Dans ce contexte, le premier qui se remet en question, c’est moi puisque c’est moi le patron. Est-ce que je n’ai pas assez soutenu Julien Stéphan ? Est-ce que je n’ai pas été assez dur avec les joueurs dernièrement ? Le premier à se remettre en cause, c’est moi. Par contre, j’attends une réaction forte des joueurs parce que je suis convaincu que la réponse viendra des joueurs", a analysé le président du Stade Rennais.

"J'attends vraiment une réaction très forte du groupe"

"Quand je vois tout ce que le staff fait, tout ce que Julien propose, les entretiens individuels et collectifs, les séances vidéo, les séances d’entraînement, toutes les solutions qui sont cherchées par Julien Stéphan, Florian (Maurice, directeur sportif, ndlr), le staff… Honnêtement, je pense qu’ils vont chercher au plus loin qu’ils peuvent, donc moi, j’attends vraiment une réaction très forte du groupe, une réaction collective", a ajouté Nicolas Holveck.

Année terminée pour Serhou Guirassy

"Je n’ai aucun doute sur Julien, aucun doute. Je suis certain de lui. Pour moi, il incarne parfaitement le projet sur le long terme. Je ne connais pas beaucoup de coaches qui intègrent autant les jeunes et notre projet passe par les jeunes, bien sûr avec des joueurs d’expérience aussi. Je vois quel est le travail quotidien de Julien et de son staff, avec Florian. Sincèrement, je n’ai jamais vu un staff travailler autant dans tous les détails. Les gains marginaux, dont on parle beaucoup, c’est leur préoccupation à chaque instant", a conclu le président du Stade Rennais.

Nicolas Holveck demande désormais à ses joueurs de se révolter et de se concentrer pleinement sur la Ligue 1 avec la réception du RC Lens, ce samedi à 17 heures : "On n’est pas une équipe de Champions League, on n’est même pas une équipe d’Europa League, on est une équipe normale de Ligue 1. On doit refaire mal aux clubs qui sont au-dessus de nous pour aller les chercher et rejouer la Coupe d’Europe."