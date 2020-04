Holveck répond à Aulas dans le dossier Maurice

Jean-Michel Aulas l'a mauvaise. Priorité de Nicolas Holveck, nouveau président du Stade Rennais, en accord avec l'entraîneur, Julien Stéphan, Florian Maurice va bel et bien prendre la direction du club breton. Ces derniers jours, la signature de Florian Maurice au poste de directeur sportif du troisième de Ligue 1 s'est accéléré, au grand regret du président de l'OL, qui va perdre un homme fort.

De son côté, Rennes réalise un grand coup en trouvant son nouvel homme fort du sportif, en la personne de Florian Maurice dont le bon travail a souvent été loué du côté du club rhodanien ces dernières saisons. Un très bon travail que Jean-Michel Aulas imaginait récompenser avec un départ dans un plus grand club que l'OL, ce qui n'est pas le cas selon lui. Après le tacle du président de Lyon dans les colonnes de 'Le Progrès', Nicolas Holveck, son homologue, a tenu à mettre les choses au clair dans les colonnes de 'L'Equipe'.

"Il n'y a rien de fait"

"J'ai été très surpris qu'il s'exprime pour nous. Est-ce que moi je vais confirmer quelque chose qui se passe à Lyon ? Que Florian Maurice soit en discussion avec lui pour partir, O.K., il est toujours salarié de l'OL. Mais je suis surpris qu'il dise qu'il signe chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien signé avec quelque nouveau directeur technique que ce soit. La situation est toujours la même, on en discutera quand il sera temps. Il y a une short-list de trois noms (pour le poste), et Florian Maurice est un des tout meilleurs en France. Mais il n'y a rien de fait", a avancé le président du Stade Rennais.

Dans les colonnes de 'Le Progrès', Jean-Michel Aulas avait profondément regretté la décision de son directeur sportif : "Ça m’a beaucoup peiné. Je l’ai eu comme joueur, je l’ai fait revenir par OL TV, je l’ai mis dans le grand bain au jour le jour de l’OL, il a travaillé pour le recrutement. Il était au plus profond du club, au cœur de l’institution, un endroit intime. Je l’ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que quinze jours avant, il avait démenti l’information, ça ne peut pas ne pas blesser, voilà…"

"Non je ne lui en veux pas. Je fais partie des gens ciblés par le coronavirus. Bon, à plus de 70 ans on vit de bonheur et de malheur. Et là, c’est une grande tristesse, non pas sur le plan de l’entreprise mais sur le plan humain. Faire ça pendant une période de confinement… Alors je lui souhaite bonne chance. Pour lui, j’avais imaginé Paris, Barcelone, ou autre. C’est Rennes, il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club", a conclu le président de l'OL. Jean-Michel Aulas va devoir digérer cet épisode et partir à la chasse au successeur de Florian Maurice.