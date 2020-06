JÃ©rÃ©my Morel : "Le projet a changÃ©"

Jérémy Morel évoluera la saison prochaine au FC Lorient. L’expérimenté défenseur quitte Rennes pour les Merlus, qui viennent d’être promus dans l’élite. Il s’est engagé pour une saison, avec option pour une année supplémentaire. Un choix qui s'explique notamment par le départ d'Olivier Létang.

"Quand j'ai signé là-bas avec Olivier Létang, il y avait un projet sportif ambitieux, j'ai senti quelque chose de fort humainement. Je me sentais comme chez moi. J'ai vécu une très belle saison, mais j'ai constaté aussi que le projet avait changé et qu'il valait mieux partir", a ainsi expliqué le défenseur, aussi passé par l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille durant sa carrière, dans les colonnes de L'Equipe.

Pas emballé à l'idée d'une prolongation chez les Rouge et Noir, Jérémy Morel s'est aussi dit heureux de retrouver les Merlus, un club dans lequel il a vécu de magnifiques moments par le passé. "Je suis fier de pouvoir revenir dans mon club formateur. Le FC Lorient a réussi à revenir en Ligue 1 après trois ans à l’étage inférieur et je suis forcément très heureux de son retour. Je suis venu ici pour l’aider à s’installer de nouveau au plus haut niveau. J’ai connu ici des moments magnifiques et je compte en vivre d’autres avec ce groupe. De par mon expérience et mon vécu, je vais essayer de répondre aux attentes du coach, du staff et du club de manière générale", avait-il déclaré, lundi, en marge de sa signature chez le récent Champion de Ligue 2. La boucle est bouclée.