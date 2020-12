Julien Stéphan : "Il faut garder la tête froide"

Le Stade Rennais voit-il enfin le bout du tunnel ? En crise ces dernières semaines, les Bretons, convalescents et donc fragiles, ont signé un troisième succès consécutif en Ligue 1, dimanche, sur la pelouse du FC Lorient. Un succès qui s'accompagne de la manière, puisque les hommes de Julien Stéphan l'ont largement emporté (0-3).

Malheureusement, la fin de rencontre a été marquée par un terrible accident, provoquant le décès d'un jardinier local. Avant cet épisode tragique, Julien Stéphan s'était présenté face aux médias. Le technicien rennais notait des points positifs dans le match livré par ses joueurs, mais se refusait à tout excès d'optimisme. Convalescence oblige.

"C'est très bien de s'être repositionnés"

"Les dix-quinze premières minutes ont été un peu compliquées, mais on a réussi à marquer sur coup de pied arrêté, avant de réussir à enfoncer le clou pour définitivement obtenir le résultat qu'on souhaitait. On voulait impacter la confiance lorientaise en mettant un deuxième but", a d'abord déclaré l'entraîneur face aux médias.

"J'ai bien aimé notre maîtrise en seconde période, je voulais qu'on mette plus de rythme, on a joué plus haut dans le camp adverse, on n'a quasiment rien concédé. J'ai beaucoup aimé les deuxième et troisième but. Tout le monde est au diapason, les entrants aussi. Et on a très bien défendu également, c'est très intéressant", a-t-il ajouté.

"Au-delà du classement, c'est le deuxième match consécutif sans prendre de but, on retrouve de la solidité. Le Championnat est encore très long, mais c'est très bien de s'être repositionnés. Mais il faut garder la tête froide. Il faut lutter en permanence", a surtout prévenu Julien Stéphan, forcément méfiant.