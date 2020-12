Une victoire en douze matches. Tel est le bilan peu glorieux du Stade Rennais depuis son entrée en lice en Ligue des Champions. Avec seulement quatre points récoltés en deux mois et demi, le club breton est désormais bien loin de son début de saison tonitruant avec quinze points pris en huit journées. Bref, c'est la crise au Roazhon Park.



Défait sur sa pelouse par Lens (0-2) samedi soir, Rennes s'est même enfoncé encore un peu plus dans celle-ci, mardi face à Séville (1-3). "On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre", déclarait même l'entraîneur Julien Stéphan après la défaite des Rouge et Noir face aux Lensois, particulièrement alarmiste.

"On a voulu produire du jeu, presser, jouer... mais c'est costaud en face"

Derniers de leur groupe, les Rennais affrontaient des Andalous deuxièmes et déjà qualifiés, mardi soir, en Ligue des Champions. Déterminés à décrocher leur premier succès de la saison en C1, les Bretons ont toutefois été cueillis par le réalisme froid des Espagnols (1-3), lesquels ont même mené par trois buts d'écart en fin de rencontre.



Après le match, Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge et Noir, notait la sévérité du score final. "On a tenté jusqu'au bout. Et on démarre bien avec une excellente première demi-heure lors de laquelle on se crée plusieurs occasions pour ouvrir le score. Mais comme souvent cette saison en Ligue des Champions, nous n'avons pas réussi à valider nos temps forts... Peu de choses vont dans notre sens en ce moment, c'est à nous d'en faire plus et de faire mieux", a ainsi confié le technicien, au micro de 'Téléfoot'.



"Aujourd'hui, on a voulu produire du jeu, presser, jouer... mais c'est costaud en face. Et au bout du compte, le score est tout de même lourd. On prend trop de buts alors qu'on ne concède pas tellement d'occasions", a ensuite ajouté Julien Stéphan. Le signe d'une équipe en proie au doute...