Julien Stéphan raconte son arrivée avortée à Monaco

Troisième de Ligue 1 avant la suspension du championnat pour une durée indeterminée en raison de la pandémie de coronavirus, le Stade Rennais réalise un exercice 2019-20 de haut standing, dans la lignée de la victoire en Coupe de France face au PSG la saison dernière et de son parcours plus qu'honorable en Ligue Europa.

Désormais installés parmi les équipes qui comptent dans l'Hexagone, les Bretons le doivent en grande partie à un homme : Julien Stéphan.

"Le destin a bien fait les choses"

En effet, l'entraîneur réalise de très bonnes choses depuis ses débuts, le 3 décembre 2018. Toutefois, force est de constater que son avenir aurait pu s'écrire bien loin du Roazhon Park.

Et pour cause, il avait été très proche de rejoindre l'AS Monaco, où un poste d'adjoint de Thierry Henry semblait lui tendre les bras.

"Un mois et demi avant d’être entraîneur de Rennes, Thierry Henry m’a appelé pour rejoindre son staff. Cela m’a semblé être une bonne étape dans ma carrière, j’ai donc répondu favorablement à son appel, mais les conditions n’étaient pas réunies pour que cela se fasse. Puis cette opportunité à Rennes s’est présentée (...) Le destin a bien fait les choses", a expliqué Julien Stéphan, dans des propos rapportés par 'AS'.

Au vu des dynamiques des deux clubs depuis, difficile de lui donner tort...