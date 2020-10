Maurice déçu par l'OL après le prêt de Reine-Adélaïde à Nice

Courtisé par le Stade Rennais et le Herta Berlin, Jeff Reine-Adélaïde a finalement été prêté à l'OGC Nice par l'Olympique Lyonnais.

Ce mardi matin, en conférence de presse, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, a fait part de sa déception : "C'est un dossier que l'on a évoqué en interne effectivement. Je pense que je ne pouvais pas ramener tous les joueurs de Lyon, évidemment. Mais je ne suis pas non plus certain que l'Olympique Lyonnais aurait fait le même geste en notre faveur pour Jeff Reine-Adélaïde."

On peut comprendre la déception de Florian Maurice car Rennes avait proposé 25 millions d'euros à Lyon tandis que Jeff Reine-Adélaïde a été prêté à Nice avec une option d'achat de… 25 millions d'euros.