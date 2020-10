Nzonzi : "La Ligue 1, en fait, c'est top !"

Parti très tôt en Angleterre, Steven Nzonzi a longtemps été un joueur méconnu par le grand public français. Une anomalie résolue depuis. Champion du monde en 2018 avec les Bleus alors qu'il brillait au FC Séville, le milieu de terrain de 31 ans a enfin découvert la Ligue 1 l'hiver dernier en rejoignant le Stade Rennais dans le cadre d'un prêt, prolongé pour une année suplémentaire depuis. Dans une interview accordée à 'L'Equipe', Steven Nzonzi a livré un regard très positif du championnat de France.

"Je rentre dans mon pays, c'est beaucoup plus facile. Je connais les mentalités et les jeunes joueurs, ce n'est pas comme à l'étranger. Sur le terrain, c'est plus facile de trouver ses repères. Mon adaptation a été assez fluide. Je voulais jouer en Ligue 1, mais honnêtement, après avoir passé dix ans à l'étranger, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas que le championnat français était bon. Il y avait une petite pression mais c'était excitant", a expliqué Steven Nzonzi.

Nzonzi fan de Camavinga

"Découvrir le championnat de mon pays, c'est un challenge qui m'a plus. Chaque week-end, c'est la nouveauté, je découvre, c'est plaisant. La Ligue 1, en fait, c'est top ! Je n'en doutais pas, mais voir un championnnat à la télévision, ce n'est pas pareil que d'y jouer. Un leader dans le vestiaire ? Je ne le prends pas comme ça. C'est plus sur le terrain que j'embrasse ce rôle naturellement pas mon jeu, ou pou aller parler à certains jeunes de temps en temps. Quand on joue, c'est différent. C'est la compétition, il faut gagner. Si des joueurs doivent progresser, il faut leur dire les choses. Dans le vestiaire, je le fais comme tout le monde. Je ne me prends pas pour le grand frère", a ajouté le champion du monde 2018.

Steven Nzonzi a encensé Eduardo Camavinga son coéquipier à Rennes et en équipe de France : "Avec Camavinga, les rôles sont très bien définis. C'est un joueur facile, dans le sens où il peut prendre le ballon et aller vers l'avant avec. Il peut aussi décrocher et faire le jeu plus bas. Ce n'est pas compliqué de jouer avec lui, ni dans cette équipe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs intelligents. C'est facile de jouer avec lui parce qu'il est très mature pour son âge. C'est ce qui fait la différence. Il a un gros volume de jeu. Or, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'âge d'habitude. C'est positif pour la suite. Cela ne m'a pas étonné, je savais qu'il y avait de bons joueurs ici. Il paraît très à l'aise, il dégage cette maturité et va encore continuer de progresser. Et puis il travaille bien. C'est un bon petit".

Prêté par l'AS Roma, l'international français a botté en touche concernant son avenir : "Non, je ne pense pas à la suite. Ce que je veux, c'est prendre du plaisir collectivement avec l'équipe et faire une bonne saison. Je n'ai jamais pensé au futur. Je suis dans le présent. Mais je sais que tout ira bien, comme ça se passe souvent quand on travaille bien et qu'il n'y a pas de blessure. Je préfère ne pas me projeter. Il y a une saison très importante à jouer. C'est tout ce qui est important dans ma tête pour le moment. Peu importe les options, on verra le reste le moment venu".