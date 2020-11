Rennes patient avec Camavinga, s'attend à un mercato tranquille

Eduardo Camavinga est l'un des joueurs les plus convoités du football européen mais à Rennes, on semble plutôt rassuré le concernant. Nicolas Holveck, président du club, a déclaré qu'il s'attendait à "un mercato tranquille" en raison de la crise économique des grands clubs et qu'il était patient : "On nous avait promis qu’il partirait l’été dernier..."