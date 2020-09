Raphinha dénonce les cris de singes dans les stades

Le Classico entre le PSG et l’OM s’est terminé il y a dix jours mais le choc de la Ligue 1 fait encore et toujours parler de lui. En cause ? Les suspicions de paroles racistes d’Alvaro Gonzalez envers Neymar, en plus du crachat d’Angel Di Maria vers le défenseur marseillais.

Si la lumière n’a pas encore faite sur tous ces épisodes, ces derniers ont mis le racisme dans le football sur le devant de la scène.

Brésilien comme Neymar, Raphinha a été interrogé par 'UOL Esporte' sur ce sujet. L’ailier du Stade Rennais a fait part de son expérience depuis ses débuts dans le foot jusqu’à son arrivée en Bretagne durant l’été 2019.

"Il ne m’est jamais arrivé ce qui est arrivé à Neymar, de subir le racisme d’un autre joueur sur le terrain. J’espère que ça n’arrivera jamais."

"Mais j’ai vu des supporters dans les tribunes faire des cris de singe dans ma direction. Ici aussi en France."

En avril 2019, Prince Gouano, joueur d’Amiens, avait dénoncé des insultes racistes venant des tribunes de Dijon et une personne avait été appréhendée.

De son côté, Raphinha préfère jouer la carte de l’ignorance même s’il estime que ce ne sont pas des choses auxquelles les joueurs devraient s’habituer.

"Quand ça arrive, j’essaie de me concentrer sur le match et de ne pas prêter beaucoup d’attention à ce qu’il se passe sur le terrain. Mais c’est compliqué. Malheureusement, ce genre de choses arrivent souvent. C’est un énorme manque de respect."

S’il a parlé des tribunes françaises, le Rennais estime malgré tout que le problème est mondial, lui qui a vécu ces cris au Brésil et au Portugal également.