Rennes songe à une vente de Camavinga à la baisse

Sa dernière saison et le début de l'actuelle ont placé Eduardo Camavinga sur la scène mondiale, tous les grands clubs du monde cherchant à s'attirer ses services pour l'avenir.

Rennes aurait pu vendre sa pépite l'été dernier, mais a décidé de le garder une saison de plus afin qu'il puisse briller avec le club français en Ligue des champions et ainsi augmenter encore sa valeur.

Une opération qui, cependant, pourrait échouer. Camavinga, qui a fait ses débuts avec les Bleus en 2020, semble être en pleine crise de jeu depuis quelques mois, dont il ne parvient pas à se démarquer.

Jusqu'à présent, le milieu de terrain n'a pas eu l'incidence attendue et son évolution dans d'autres secteurs comme les buts et les passes décisives n'a pas eu lieu. Il est vrai que ce n'est pas son rôle, mais après avoir commencé la saison avec un but et une passe décisive lors des deux premiers matches, Camavinga a été complètement bloqué et n'a pas réussi à s'impliquer directement dans d'autres buts.

Tout cela, ajouté à la crise d'un coronavirus qui continue de menacer de plus en plus le monde du football, fait que Rennes commence à s'inquiéter d'une vente future qui pourrait ne pas être aussi juteuse que le club espérait il y a quelques mois.