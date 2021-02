Stephan ne veut pas se prononcer sur son avenir

Rennes n'y arrive plus en 2021, avec une seule victoire en championnat depuis le début de l'année et une élimination en Coupe de France, à Angers. Vendredi, les Bretons se sont une nouvelle fois inclinés contre Nice, en ouverture de la 27e journée de championnat.

Malgré cette série, Julien Stephan n'a pas souhaité s'attarder sur la question de son avenir en conférence de presse d'après match.

"J'ai simplement dit qu'on était dans le temps de l'analyse du match, ce sont des questions pour lesquelles il faut répondre à froid. Je comprends qu'on se pose la question, mais ce n'est pas le moment d'y répondre. On va laisser tout ça redescendre et on en rediscutera", a-t-il simplement lâché, avant d'être soutenu par Nicolas Holveck, son président.

"Le projet, on le mène à trois avec Julien et Florian (Maurice, le directeur sportif), a réaffirmé ce dernier. Je n'ai pas vu les joueurs abandonner leur coach. [...] C'est surtout un problème de confiance individuelle et collective aujourd'hui. Le mal est psychologique."

Quelques minutes plus tôt au micro de 'Canal Plus Sport', Stephan avait livré son analyse de cette contre-performance de son équipe. "On a connu un début de rencontre compliqué, nous étions situés trop bas", a-t-il reconnu.

"Nous avons changé en inversant notre triangle et étant plus agressifs et il y a un gros tournant du match, juste avant la mi-temps. Bien sûr que c'est rouge, il n'y a pas discussion, ce n'est pas parce qu'il (Doku) ne tombe pas qu'il n'y a pas faute.

"En seconde période, on prend un but sur coup de pied arrêté, on se crée peu d'occasions et la plus grosse occasion qu'on a eue, on l'a sortie nous-mêmes. On est dans un très mauvais cycle, c'est une réalité, ensuite je vois les joueurs, je les vois travailler, s'engager, faire le maximum, mais pour le moment, ce n'est pas suffisant.

"Le club a eu des résultats exceptionnels depuis deux ans, je comprends la déception, je comprends les critiques sur le niveau qu'on affiche, il faut trouver la meilleure solution, le club est plus important que tout."

Les Rennais ont rendez-vous à Lyon dès mercredi, pour tenter d'inverser cette spirale négative et se relancer dans la course à la cinquième place.