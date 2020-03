Didier Deschamps n'a qu'un match en tête, celui contre le coronavirus

C'est la grande nouvelle du jour. Désormais, on ne parle plus d'Euro 2020, mais bien d'Euro 2021. Et pour cause, l’UEFA a officiellement décidé de reporter d’un an son tournoi continental des nations. Il se jouera donc entre le 11 juin et 11 juillet 2021, afin de limiter la propagation massive du coronavirus. Ce mardi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de France, s'est exprimé suite à ce report via un communiqué officiel sous le signe de la solidarité.

"Ce match nous concerne tous​"

"L’UEFA a décidé de reporter l’Euro 2020 d’une année. C’est une sage décision, au regard des ravages que le Covid-19 est en train de causer sur l’ensemble de la planète. Pour nous tous, la priorité est ailleurs. Pensons à ceux qui souffrent et à tous ceux qui, malheureusement, risquent de souffrir dans les jours ou les semaines qui viennent. Il convient, plus que jamais, d’avoir le sens des priorités, des responsabilités, du civisme", a d'abord expliqué le technicien, déterminé à lutter.

"Le seul match à gagner, c’est celui que nous livrons actuellement contre le Coronavirus. Plus que jamais, nous devrons tous faire preuve de solidarité, de rigueur, de discipline. Ce match nous concerne tous et pas seulement les professionnels de santé", a ensuite ajouté le sélectionneur de l'EDF.



Enfin, Didier Deschamps a tenu à remercier ces mêmes professionnels de santé, tout en demandant à chacun de se montrer responsable, dans l'intérêt de tous. "Tous ceux qui sont actuellement mobilisés pour sauver des vies méritent non seulement notre gratitude mais aussi notre soutien. Pour les aider, commençons par respecter scrupuleusement les consignes qui nous sont données. Protégez-vous, en restant autant que possible chez vous. Vous protéger, c’est aussi protéger les autres".