OFFICIEL : reprise de la Premier League le 17 juin

Après la Bundesliga et la Liga, la Premier League est en passe de reprendre.

Les clubs de l’élite anglaise se sont entendus ce jeudi pour un retour à l’action le 17 juin prochain. Et l’officialisation de cette nouvelle a eu lieu dans en début de soirée.

Soucieux d’éviter les pertes financières mais aussi faire en sorte que l’épreuve aille au bout afin de pouvoir établir un classement final et un palmarès, les représentants de PL se sont donc mis d’accord pour retrouver les terrains. Ils espèrent pouvoir jouer les 9 journées restantes en 40 jours, de sorte à ce que tout soit terminé d'ici le 1er aout prochain.

Cette décision ne devrait cependant pas faire l’unanimité chez les principaux acteurs. Beaucoup de joueurs s’opposent encore à la reprise, par crainte de contamination au Covid-19, c’est le cas de Troy Deeney (Watford) notamment. D’autres ont émis des inquiétudes, à l’instar de la star de Manchester City, Sergio Agüero.

Pour rappel, les équipes anglaises ont depuis cette semaine l’autorisation de pouvoir s’entrainer et le faire avec des contacts.

17.06.2020



Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place