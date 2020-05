Reprise de la Super League le week-end du 6 et 7 juin

Le gouvernement grec a donné son feu vert à la reprise de la Super League de football après un arrêt de près de trois mois dû à l’épidémie du coronavirus.

Les matches pourront recommencer le week-end du 6 et 7 juin à huis clos. La saison régulière va laisser place aux play-offs et play-out.

Avant la reprise, l'Olympiakos de Mathieu Valbuena est leader avec quatorze points d'avance sur son dauphin, le PAOK.

La Super League a également communiqué pour annoncer la réunion du Conseil d'administration ce jeudi.

"Il est annoncé que le jeudi 28/05/2020 à 13h00, il y aura un conseil d'administration de la Super League, par vidéoconférence. Les points à l'ordre du jour sont les suivants :

1 / Tirage au sort Play Out. Définition des matches de Play Off & Play Out.

2 / Divers."