Reprise de Newcastle par des Saoudiens : c'est "compliqué", admet le patron de la Premier League

Officialisée mi-avril, l'offre de rachat de 300 millions de livres (330 M EUR) qui aboutirait à une prise de contrôle des Magpies à 80% par le Fonds d'Investissement Public (PIF) saoudien piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane, a provoqué une vive polémique.

Amnesty International et la fiancé de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien assassiné fin 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul dans une opération commanditée, selon des responsables turcs et américains, par le Prince héritier, ont écrit à la Premier League pour lui enjoindre de ne pas autoriser cette reprise.

Un deuxième front anti-feu vert s'est ouvert peu après sur la question du piratage des images, dont les Qataris de BeIN Sport détiennent les droits, par un bouquet satellite saoudien agissant impunément en raison de l'inaction des autorités saoudiennes.

"Je ne peux pas faire de commentaires sur le calendrier ou sur les détails de l'offre. Mais dans un monde parfait, les rachats se passeraient proprement, clairement et rapidement. Parfois, ça devient plus compliqué", a répondu M. Masters à des députés de la commission britannique du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports.

La dernière étape pour ce projet est de réussir le "test des propriétaires et des dirigeants" de la Premier League qui doit s'assurer qu'un club ne tombe pas dans de mauvaises mains.

Masters a admis avoir été "extrêmement frustré" par la passivité de Riyad face au piratage des diffusions de compétitions sportives.

En juin, l'Organisation mondiale du commerce avait reproché dans un rapport aux autorités saoudiennes de n'avoir mis en place aucune mesure ni législation permettant de poursuivre les auteurs de tels actes.